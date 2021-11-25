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Hamza Hamzaoğlu: "Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak"

25.11.2021 14:32
Hamza Hamzaoğlu: "Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 13 haftada 7 puan toplayarak ligin sonuna demir atan Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor. Maç öncesi çalışmalarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konyaspor maçında takımın son ana kadar mücadele ettiğini yalnız yine de 3-0 mağlup sahadan ayrıldıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Konya maçı üzüldüğümüz bir maç oldu. Çünkü iç sahadaki galibiyetten sonra dış sahadan da galibiyetle dönmeyi düşünüyorduk. Bunu yapacak gücümüzün olduğunun da farkındaydık. Bu beklentiye de girdik aslında. Takımımızın son haftalarda ortaya koyduğu performansla birlikte Konya deplasmanından da iyi bir sonuçla döneceğimize hepimiz inandık. Bunu da başarabilecek gücümüzde vardı. Ancak daha maçın başında yediğimiz bir gol hem talihsizlik hem dikkatsizlik hem konsantrasyon eksikliği ne dersek diyelim. 1-0 mağlup durumda başladık maça. Yine de oradan toparlanıp pozisyonlar yakalamak için çalıştık ama son vuruşlarda biraz beceriksizlik biraz şanssızlıkla golü bulamadık. Golü bulmuş olsaydık biraz daha farklı oyun ortaya çıkabilirdi. Takımım son ana kadar mücadele etti. Ne yazık ki 3-0'lık mağlubiyetle buraya geldik. Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız güçlü bir rakip var. Kayserispor maçını ne yapıp edip kazanmak zorundayız. Dışarıdan alacağınız her puan bizim için ekstra olacak. Ama içer dedi oynayacağımız her maçı kazanmak zorundayız" dedi.

Takımın oyununa bakıldığında ligde üst sıraları hak ettiğini dile getiren Hamzaoğlu, "Kendi sahamızda etkili ve güçlü bir takımız. Daha rahat oynuyoruz. İç sahada bu maçları kazanmak zorundayız ki yukarılara doğru çıkalım. Bunu yapacak gücümüz de inancınız da, takıma güvenimiz de var. Gerçekten ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun daha yukarılara hak ediyor ve bunu da başaracağız inşallah. Biraz sabır ve zaman gerektiğini geldiğimiz günden beri söylüyorum. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak. Kazanacağımız maçlarda olacak, biz sabırla bu mücadele ile oyunun sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu. - RİZE

Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak
Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak
Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak
Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak
Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak
Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak
Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hamza Hamzaoğlu: "Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbiri son maç olmayacak" - Son Dakika
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