Hasi, Amed'in Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı 'hak ettik' diye değerlendirdi - Son Dakika
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Hasi, Amed'in Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı 'hak ettik' diye değerlendirdi

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Hasi, Amed\'in Konyaspor\'u 1-0 yendiği maçı \'hak ettik\' diye değerlendirdi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Besnik Hasi, maçın ardından 'Galibiyeti hak ettik' diyerek galibiyetin önemine dikkati çekti.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Konyaspor maçının ardından, "Galibiyeti hak ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Besnik Hasi, açıklamalarda bulundu. Hasi, "Bizim için en önemli galibiyetlerden biri olduğunu diyebilirim. Sakatlıklarımız var. Geçen hafta iki puan bıraktık baskı olduğunu biliyorduk. Konyaspor defansta çok güçlü. Geçişleri çok iyi. Bütün bunlar galibiyeti önemli hale getirdi. İlk 20 dakika iyi başladığımız ama sonrasında enerjiyi devam ettiremediğimiz bir maç oldu. Büyük alanlar verdik, topun sirkülasyonunu sağlayamadık ikinci yarıda hissettik enerjiyi yükseltmemiz gerekiyordu. İki tane büyük şans kaçırdık. Onları atsak farklı olabilirdi. Sahaya alışmaya çalışıyoruz. Takım sadece kontratağa çıkıyordu, galibiyeti hak ettik. Çok büyük bir kadrom yok. Mehmet Yeşil kaptanımızın adına geçirdiği maç adına mutlu oldum. Eleştiri oluyor kendisine. Gençlerbirliği maçında onun hatasından olan bir gol yemedik ama ne oldu bilmiyorum. Bu şehirli ihtiyacımız olan bir oyuncu, taraftarın ona destek olması lazım. Dellova'nın yerine oynaması da çok zor. Onun adına iyi bir maç geçirmesinden dolayı çok mutlu oldum. Dellova ile alakalı herhangi bir şey yok, sakatlığının 4 hafta olduğu bilgisi verildi, ağrısı vardı tedavisi devam ediyor. Olmayacağı netti. Antrenmanlara başladı, kasığında ağrı hissetti sağlık ekibi de oynamaması raporu verdi. Konyaspor planı olan bir takım kaliteleri var. Tercihleri uzun top ve sonrasında ikinci topları almak oluyor. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonlar ürettik. Şu zamana kadar oynadıkları maçlarda onlara karşı en çok pozisyon üreten takım bizdik. Hocaları gayet iyi. Onların iyi oyuncularını iyi kapattık, kontratağa gitmelerini engelledik. 3 büyük net gol pozisyonu kaçırdık. Değişiklik yaptıktan sonra yedek kulübesinin enerji vermesi çok önemli. Diagne'nin golü de çok önemli. Konyaspor'u da bu şekilde kırabildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

"Barcelona değilsiniz, kaybedeceğiniz maçlar olacak"

Besnik Hasi, Süper Lig'in çok zor bir lig olduğunu belirterek, "Çok zor bir lig, içeride ve dışarıda oynamak farklı. Bütün takımlar birbirlerini yenebiliyor. Bizim odaklanmamız gerekiyor. İyi takımlar iyi oyuncular var. Şu anda ısınma süreci geçti ligin başladığı zamana girdik. Lig yeni başlıyor diyebiliriz. Bizim bulunduğumuz sırada başlangıçta ligi şu zaman şu sırada bitireceksiniz deseydi kimse inanmazdı. Beklentiler yüksek. Maçı kaybetmeyeceksiniz diye bir şey yok her maçı 3-0 kazanamazsınız. Barcelona değilsiniz, kaybedeceğiniz maçlar olacak, kendimizi vermezsek üstesinden gelemeyiz bunun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBesnik HasiKonyasporFutbolSporSon Dakika

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