Hatay\'da Gençler İçin Modern Halı Saha İnşaatı Devam Ediyor

Hatay büyükşehir Belediyesi, Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesi'nde başladığı halı saha inşa çalışmasını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), seçim sürecinde verdiği sözleri hızla hayata geçirerek şehre yeni yatırımlar kazandırmayı sürdürüyor. HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Öntürk'ün talimatıyla gençlerin ve çocukların sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Modern Halı Saha Projesi'ni hayata geçirmeye devam ediyor.

Halı saha inşa çalışmalarının başladığı Yayladağı ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi'nde; içerisinde halı saha, soyunma odaları ve kafeterya bulunan tesisin inşa çalışmaları sürüyor. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını belirten HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, genç ve çocukların spor yapmaları için il genelinde halı sahaların yapımına da başlanacağını belirtti.

Çalışmalara dair düşüncelerini aktaran Görentaş Mahallesi Muhtar Abdulberi Aktaran, "Yapımı devam eden halı saha, kafeterya projesi ve diğer hizmetleri gençlerimize sunduğu için HBB Başkanımız Mehmet Öntürk'e teşekkürlerimim sunarım" diye konuştu. - HATAY