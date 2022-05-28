Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı

28.05.2022 15:58
Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı.

Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda kalecileri Munir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Munir'e bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Özat, 33 yaşındaki kaleciye kariyerinde başarı diledi.

Atakaş Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği Munir, geçen sezon 37 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve bir Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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