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Hatayspor, Rizespor maçına hazır - Son Dakika

Hatayspor, Rizespor maçına hazır

22.01.2022 08:58
Hatayspor, Rizespor maçına hazır

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor - Çaykur Rizespor karşılaşması pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. - HATAY

Hatayspor, Rizespor maçına hazır
Hatayspor, Rizespor maçına hazır
Hatayspor, Rizespor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Rizespor maçına hazır - Son Dakika Spor


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