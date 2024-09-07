Hatayspor, Özhan Pulat ile yolları ayırdı

Spor

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Kulüp, sosyal medya hesabından da 'Teşekkürler Özhan Pulat' paylaşımı yaptı. - MERSİN