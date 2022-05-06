Havuz ücretinde artış yok - Son Dakika

Kış sezonunun sona ermesiyle birlikte Yeşilyurt İlçesi Şeker Kompleksinde bulunan Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaz sezonu açıldı. Yaz sezonuyla birlikte havuz ücretinde artış yapılmadı.

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda vatandaşlar yaz sezonunda Erkek Halk Seansı, Çarşamba ve Cumartesi günleri Saat 19.30 - 21.30 saatleri arasında, Kadın Halk Seansı ise Cuma ve Pazar günleri saat 19.30 ile 21.30 saatleri arasında, sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25 TL, sporcular için 12.50 TL, 3 aylık abonelik ise 360 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan, 3 aylık abone olan vatandaşların da 3 ay içinde en fazla 24 kez havuza giriş yapabilecekleri kaydedildi. - MALATYA