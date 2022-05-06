Havuz ücretinde artış yok - Son Dakika
Üye Girişi

Havuz ücretinde artış yok

06.05.2022 14:17
Havuz ücretinde artış yok

Kış sezonunun sona ermesiyle birlikte Yeşilyurt İlçesi Şeker Kompleksinde bulunan Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaz sezonu açıldı.

Kış sezonunun sona ermesiyle birlikte Yeşilyurt İlçesi Şeker Kompleksinde bulunan Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaz sezonu açıldı. Yaz sezonuyla birlikte havuz ücretinde artış yapılmadı.

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda vatandaşlar yaz sezonunda Erkek Halk Seansı, Çarşamba ve Cumartesi günleri Saat 19.30 - 21.30 saatleri arasında, Kadın Halk Seansı ise Cuma ve Pazar günleri saat 19.30 ile 21.30 saatleri arasında, sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25 TL, sporcular için 12.50 TL, 3 aylık abonelik ise 360 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan, 3 aylık abone olan vatandaşların da 3 ay içinde en fazla 24 kez havuza giriş yapabilecekleri kaydedildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Milletvekili Tufenkci'den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not Milletvekili Tufenkci'den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama

Yeşilyurt, Malatya, Yüzme, Saat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Havuz ücretinde artış yok - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: Havuz ücretinde artış yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement