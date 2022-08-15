Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı

15.08.2022 12:08
Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın akşam saat 22.00'da Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak. Marek Hamsik ve Edin Visca, Kopenhag kafilesinde yer almazken yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Bordo-mavililerin 23 kişilik Kopenhag kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan, Taha, Kağan, Taha Altıkardeş, Ahmetcan, Hugo, Bartra, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Kerem, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan ve Cornelius

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