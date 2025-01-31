Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu

NBA'de forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All Star'a seçildi.
Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Beşiktaş'ta geçirdiği harika sezonun ardından 19 yaşındayken NBA'e adım atan ve daha henüz 22 yaşında olan Alperen Şengün, 2021 yılında 1. tur 16. sıradan seçildiği NBA'de henüz 4. sezonunda All-Star seçilmeyi başardı.
2.11 boyundaki Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı. Alperen, NBA kariyerinde çıktığı 256 maçta ise 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4 asist istatistiklerine ulaştı.
16'yı 17 Şubat'a bağlayan pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek. Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımalr All-Star'da karşılaşacak.
Ligdeki başantrenörler tarafından belirlenen All-Star yedekleri belli oldu. 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Alperenn Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.
All-Star'daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:
Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers
Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Doğu Konferansı İlk 5
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
Batı Konferansı İlk 5
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
Stephen Curry, Golden State Warriors
Nikola Jokic, Denver Nuggets
Kevin Durant, Phoenix Suns
LeBron James, Los Angeles Lakers
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