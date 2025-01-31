Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu - Son Dakika
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Spor

Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu

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Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçildi. Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezonun ardından NBA'e adım atan ve henüz 22 yaşında olan Şengün, 2021 yılında 1. tur 16. sıradan seçildiği NBA'de 4. sezonunda All-Star seçilmeyi başardı.

31.01.2025 08:56  Güncelleme: 09:12
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NBA'de forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All Star'a seçildi.

17 YIL SONRA İLK

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Beşiktaş'ta geçirdiği harika sezonun ardından 19 yaşındayken NBA'e adım atan ve daha henüz 22 yaşında olan Alperen Şengün, 2021 yılında 1. tur 16. sıradan seçildiği NBA'de henüz 4. sezonunda All-Star seçilmeyi başardı.

2.11 boyundaki Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı. Alperen, NBA kariyerinde çıktığı 256 maçta ise 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4 asist istatistiklerine ulaştı.

ALL-STAR NE ZAMAN?

16'yı 17 Şubat'a bağlayan pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek. Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımalr All-Star'da karşılaşacak.

İŞTE ALL-STAR'DA İLK 5 VE YEDEKLER

Ligdeki başantrenörler tarafından belirlenen All-Star yedekleri belli oldu. 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Alperenn Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.

All-Star'daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:

Doğu Konferansı Yedekleri

Damian Lillard, Milwaukee Bucks

Darius Garland, Cleveland Cavaliers

Jaylen Brown, Boston Celtics

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Tyler Herro, Miami Heat

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Pascal Siakam, Indiana Pacers

Batı Konferansı Yedekleri

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Anthony Davis, Los Angeles Lakers

James Harden, LA Clippers

Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

Alperen Şengün, Houston Rockets

Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Doğu Konferansı İlk 5

Jalen Brunson, New York Knicks

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

Karl-Anthony Towns, New York Knicks

Jayson Tatum, Boston Celtics

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Batı Konferansı İlk 5

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Stephen Curry, Golden State Warriors

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Kevin Durant, Phoenix Suns

LeBron James, Los Angeles Lakers

Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu

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Son Dakika Spor Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    boş haber 1 21 Yanıtla
  • barış özcan:
    Helal olsun sana büyük başarı ama bunu hakettin, hem sevilen hemde saygı duyulan birisi olduğun ve Türkiye yi güzel temsil ettiğin için teşekkür ederim. 19 1 Yanıtla
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