Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi

28.05.2022 15:17
Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Hellas Verona, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Hellas Verona, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tudor, "Burada iyi bir çalışma ortamı ve harika bir oyuncu grubuyla çalışma şansı yakaladım. Benim için zor bir karar oldu. Gelecek sezon planlamasında kulüp başkanı ile farklı noktalarda yer aldığımız için ayrılıma kararı verdim." ifadelerini kullandı.

Hellas Verona, bu sezon 53 puanla ligi 9. sırada tamamlamıştı. Futbolcu kökenli teknik adamlardan Tudor, Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından 2016-17 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

YORUMLAR
500
Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar İtalya'da Doğan Asırlık Fila Markası Çin'de Yepyeni Bir Yaşama Başladı İtalya'da Doğan Asırlık Fila Markası Çin'de Yepyeni Bir Yaşama Başladı
Kaynak: AA

İtalya Serie A, Igor Tudor, İtalya, Verona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:22:33. #1.13#
SON DAKİKA: Hellas Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement