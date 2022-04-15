Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 17 Nisan Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:

13.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Tokat Gençlik (Köyceğiz)

14.30 Antalyaspor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyespor- Beşiktaş (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Korutürk)