Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

15.04.2022 11:44
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 17 Nisan Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:

13.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Tokat Gençlik (Köyceğiz)

14.30 Antalyaspor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyespor- Beşiktaş (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Korutürk)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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