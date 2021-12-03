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Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Hentbol: Haftanın programı

03.12.2021 09:05
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'e ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'e ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

5 Aralık Pazar:

14.00 Tekirdağspor- Anadolu Üniversitesi (Marmara Ereğlisi)

17.00 Yalıkavakspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele 13 Şubat)

Ligde 11. haftadaki Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor maçı 18 Ocak 2022, EGO Spor- Antalya Anadolu ve Kastamonu Belediyespor-Araç Belediyespor karşılaşmaları da 19 Ocak 2022'de oynanacak.

Erkekler Süper Lig

4 Aralık Cumartesi:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Mamak Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Antalyaspor- Eskişehir Ormanspor (Mavi)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 MYK Hentbol- Hatayspor (THF)

Ligde 10. haftadaki Beykoz Belediyespor- Beşiktaş maçı 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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