Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'e ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
5 Aralık Pazar:
14.00 Tekirdağspor- Anadolu Üniversitesi (Marmara Ereğlisi)
17.00 Yalıkavakspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
18.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele 13 Şubat)
Ligde 11. haftadaki Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor maçı 18 Ocak 2022, EGO Spor- Antalya Anadolu ve Kastamonu Belediyespor-Araç Belediyespor karşılaşmaları da 19 Ocak 2022'de oynanacak.
Erkekler Süper Lig
4 Aralık Cumartesi:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
16.00 Mamak Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
17.00 Antalyaspor- Eskişehir Ormanspor (Mavi)
6 Aralık Pazartesi:
20.00 MYK Hentbol- Hatayspor (THF)
Ligde 10. haftadaki Beykoz Belediyespor- Beşiktaş maçı 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak.
Kaynak: AA
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