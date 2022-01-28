Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Üsküdar Belediyespor- Antalya Anadolu (Çamlıca)
16.00 Görele Belediyespor-Araç Belediyespor (Görele İlçe)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)
30 Ocak Pazar:
13.00 EGO Spor- Anadolu Üniversitesi (THF)
14.00 Tekirdağspor- Yeni Mahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
Ligde Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor maçı ertelendi.
Kaynak: AA
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