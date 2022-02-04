Üye Girişi
Hentbol: Haftanın Programı - Son Dakika

Hentbol: Haftanın Programı

04.02.2022 09:27
Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 14'üncü, Kadınlar Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 14'üncü, Kadınlar Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Yarın:

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (Ankara THF)

6 Şubat Pazar:

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu)

14.00 Hatayspor-Beykoz Belediyespor (Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Antalyaspor (Celal Atik)

17.00 Eskişehir Ormanspor- Tokat Gençlikspor (Porsuk)

Kadınlar Süper Lig:

Yarın:

14.00 Araç Belediyespor-Tekirdağspor (Araç)

14.30 Antalya Anadoluspor- Konyaaltı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

6 Şubat Pazar:

17.00 Yalıkavakspor-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor (GMK Atatürk)

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın Programı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:28 Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı
09:25 Elazığ'da görünmez kaza: Yürüdüğü kaldırım çöktü, kendini çukurda buldu
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
09:00 Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin
08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
08:46 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:33 Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
08:30 ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 09:34:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hentbol: Haftanın Programı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement