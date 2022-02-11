Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
13 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Hatayspor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik- Spor Toto (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Üçevler)
16.00 Mamak Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
17.00 Beşiktaş- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Ligde Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Tekirdağspor-Yalıkavakspor (Marmara Ereğlisi İlçe)
14.30 Konyaaltı Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Üsküdar Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Antalya Anadolu (Celal Atik)
17.00 EGO Spor-Araç Belediyespor (THF)
Ligde Görele Belediyespor- Kastamonu Belediyespor maçı ertelendi.
Kaynak: AA
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