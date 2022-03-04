Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

04.03.2022 10:35
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 6 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaların programı şöyle:

14.00 Hatayspor- Beşiktaş (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

15.00 Spor Toto- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF)

16.00 Mamak Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Tokat Gençlik (Celal Atik)

17.00 Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor (Antalya)

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Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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