Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika
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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

29.05.2022 22:14
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.

Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.

İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.

Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu 29-26 yenen Beykoz Belediyespor şampiyon oldu. Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu 29-26 yenen Beykoz Belediyespor şampiyon oldu.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika
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