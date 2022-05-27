Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor - Son Dakika
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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor

27.05.2022 18:34
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor

Sakarya'da 28-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları öncesi, dört takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Sakarya'da 28-29 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları öncesi, dört takım kaptanının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Beşiktaş'tan Ozan Arifoğlu, Beykoz Belediyesi'nden Çağlayan Öztürk, Eskişehir Ormanspor'dan Ramazan Döne ve Spor Toto Spor Kulübü'nden Alp Eren Pektaş ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katıldığı toplantı Serdivan Spor Salonu'nda yapıldı.

Basın toplantısında Beşiktaş takım kaptanı Ozan Arifoğlu, "Sakarya'dayız, ligin en iyi dört takımı burada. Spor Toto geçen sezonun lig şampiyonu ve biz bu sezonun şampiyonuyuz. Güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum" dedi.Eskişehir Ormanspor takım kaptanı Ramazan Döne ise "Yapılanmamızda Avrupa Kupası hedefi koymuştuk. Bunu başardık. Buraya Dörtlü Final'e geldik. Sakatlık konusunda sıkıntımız var" şeklinde konuştu.Beykoz Belediyesi takım kaptanı Çağlayan Öztürk yaptığı konuşmada, "Burada dört tane ligin en üst seviye takımıyla Türkiye Kupası maçı yapacağız. Eminim hentbol adına güzel günler geçireceğiz. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.Spor Toto Spor Kulübü takım kaptanı Alp Eren Pektaş ise, "Ligi zorlu bir seviyede geride bıraktık. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Zor bir ligdi. Bazı sakatlıklarımız oldu, son finale geldik. Ligi kupayla kapatmak istiyoruz. İyi maçlar olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise "İyi bir ev sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak 30 branşta 4000 sporcu ile faaliyetlerimize devam ediyoruz ve bisiklet şehri Sakarya'nın sporun tüm alanlarında olması için çaba gösteriyoruz. Erkekler Türkiye Hentbol Kupası maçlarının hayırlı olmasını, iyi oynayanın kazanmasını ve centilmence maçlar geçmesini diliyorum. Sloganımızı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sakarya sizin eviniz dünyayı misafir ederiz"  dedi.ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI DÖRTLÜ FİNALDE PROGRAM

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final 28 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Beşiktaş - Spor Toto S.K. takımları arasında oynanacak ilk yarı final maçı ile başlayacak. Beykoz Belediyesi ile Eskişehir Ormanspor arasında oynanacak ikinci yarı final maçı ise saat 16.00'da başlayacak.  HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin ikinci gününde ise ilk olarak yarı final mağlup takımları arasında oynanacak üçüncülük maçı saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği final maçı ise 20.30'da başlayacak.


Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor
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Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Sakarya, Sigorta, Hentbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor - Son Dakika


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