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Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı - Son Dakika

Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı

Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğuna 3 aday var. Takımı yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Murat Sancak'ın listesinde Andrea Pirlo, Bruno Genesio ve Fabio Cannavaro yer alıyor.

05.12.2023 - 10:14,  Güncelleme: 10:18
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Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ile yolların ayrılmasının ardından başkan Murat Sancak, 3 hocayla görüşmelere başladı.

3 HOCA DA YABANCI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Adana Demrispor'da teknik direktörlük için Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio isimleri belirlendi. Murat Sancak'ın görüşmelerin ardından bu 3 isimden birini takımın başına getirmesi bekleniyor.

ANDREA PIRLO

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Pirlo, bu sezon Sampdoria'da görev yapıyor. İtalyan hocanın yönetiminde 15 lig maçına çıkan Sampdoria 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Murat Sancak'ın listesi hazır! İşte Adana Demirspor'un dünyaca ünlü 2 hoca adayı

BRUNO GENESIO

Rennes ile yollarını geçtiğimiz ay ayıran Fransız hoca Bruno Genesio ise an itibarıyla boşta. Genesio daha önce Lyon ve Beijing Guoan'ı da çalıştırmıştı.

Murat Sancak'ın listesi hazır! İşte Adana Demirspor'un dünyaca ünlü 2 hoca adayı

FABIO CANNAVARO

Boşta olan bir başka hoca ise Fabio Cannavaro. Geçen sezon Benevento'yu çalışıtran İtalyan teknik direktör Gouangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian ve Çin Milli Takımı'nda görev yaptı.

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SON DAKİKA: Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı - Son Dakika
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