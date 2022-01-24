Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Abdullah İlik, Samet Tekin
BOTAŞ: Dubljevic 15, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 7, Davis 22, Hatice Pelin Gülçelik 9, Prezelj 3, Işıl Alben 9, Jurjane 6
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Zellous 10, Holingsvorth 4, Hayes 17, Thomas 16, Melis Talay, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Anigwe 11
1. Periyot: 27-25
Devre: 48-41
3. Periyot: 63-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 76-65 yendi.
Kaynak: AA
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