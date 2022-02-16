Üye Girişi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.02.2022 18:20
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, İzel Deniz PehlivanBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 15, Gizem Mürvet Uca 3, Merve Arı 4, Duygu Özen 2, İrem Sözen, Daci, Ferda Yıldız 3, Macaulay 17, Doyle 12, Gonca Karataş 2Galatasaray: Eda Şahin, Davis 20, Krajisnic 5, Simge...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 15, Gizem Mürvet Uca 3, Merve Arı 4, Duygu Özen 2, İrem Sözen, Daci, Ferda Yıldız 3, Macaulay 17, Doyle 12, Gonca Karataş 2

Galatasaray: Eda Şahin, Davis 20, Krajisnic 5, Simge Tokmak, Balotu, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz 7, Pelin Derya Bilgiç 8, Gizem Başaran Turan 4, Merve Aydın 8,

1. Periyot: 12-12

Devre: 28-27

3. Periyot: 47-39

5 faulle çıkan: 24.37 Merve Aydın (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 58-55 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Gonca Karataş, Galatasaray, Merve Arı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement