Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 15, Gizem Mürvet Uca 3, Merve Arı 4, Duygu Özen 2, İrem Sözen, Daci, Ferda Yıldız 3, Macaulay 17, Doyle 12, Gonca Karataş 2
Galatasaray: Eda Şahin, Davis 20, Krajisnic 5, Simge Tokmak, Balotu, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz 7, Pelin Derya Bilgiç 8, Gizem Başaran Turan 4, Merve Aydın 8,
1. Periyot: 12-12
Devre: 28-27
3. Periyot: 47-39
5 faulle çıkan: 24.37 Merve Aydın (Galatasaray)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 58-55 yendi.
Kaynak: AA
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