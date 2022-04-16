Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper Gökçebel
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 16, Feride Şevval Akalan 19, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Baric 4, Asena Yalçın 8, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz
Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 17, Harika Gözde Eldaş 9, Coates 10, Snytsina 6, Merve Uygül 5, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Hülya Çoklar Asarcıklı 3,
1. Periyot: 20-24
Devre: 42-43
3. Periyot: 65-69
Beş faulle çıkan: 39.15 Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-83 yendi.
Kaynak: AA
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