Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola\'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi

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Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin yaşadığı kriz futbol dünyasını şaşırtmıştı. İngiliz ekibinin başına gelenler, Machester United forması da giyen eski golcü Michael Owen için ise hiç sürpriz olmadı. Owen, sezon başlamadan önce yaptığı tahminle adeta City'nin yaşayacaklarını aylar öncesinden görmüştü.

SON 12 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Manchester City, son oynadığı 12 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. City, bu galibiyetinin yanı sıra 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İngiltere Premier Lig'de 27 puanla 7. sıraya gerileyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Pep Guardiola'nın takımı, ligde lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde ise topladığı 8 puanla 22. sorada yer alıyor.

GUARDIOLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçı sonrası yüzündeki çizikler gazetecilerin dikkatinden kaçmamıştı. Son 15 dakikasına 3-0 önde girdiği maçta üst üste yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Guardiola, adeta çılgına dönmüştü. Basın toplantısında yüzündeki çiziklerin kendisine sorulması üzerine başarılı teknik adam "Tırnaklarımla yaptım. Artık kendime zarar vermek istiyorum" diyerek durumun vahametini gözler önüne sermişti.

OWEN BUNU 5 AY ÖNCE SÖYLEDİ

Sezon öncesinde bu düşüşü öngören Michael Owen, 16 Ağustos'ta yaptığı bir yorumla dikkatleri üzerine çekmişti. Football365'e verdiği röportajda Owen, sıralama tahminlerini şu şekilde paylaşmıştı: "Birinci Arsenal, ikinci Liverpool, üçüncü Aston Villa ve dördüncü Manchester City olacak. Bu konuda bahis oynayacağım. City'nin bu yıl tökezleyebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir performans sergilediler ama her zaman aynı seviyede kalamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Eski golcünün bu tahmini yeniden gündem oldu ve "Kahin" benzetmelerini de beraberinde getirdi.

"GUARDIOLA HER ZAMAN ORADA OLMAYACAK"

Owen ayrıca, Manchester City'nin karşı karşıya olduğu mali soruşturmalara ve Pep Guardiola'nın geleceğine de dikkat çekmişti. "Bu, Guardiola'nın son sezonu olabilir. O her zaman orada olmayacak ve bu, takım üzerinde bir baskı yaratabilir" diyen Owen, City'nin mevcut durumunun adeta işaretlerini vermişti.

TAHMİNİ TUTUNCA PAYLAŞIM YAPTI

Bir dönem Machester United forması da giyen eski futbolcu Michael Owen, 5 ay önce yaptığı tahmin yeniden gündem olunca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Owen'ın o paylaşımı;