Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi

Geniş Video İzle

Son 12 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Manchester City, kabus gibi günler geçiriyor. Teknik direktör Pep Guardiola'nın kendisine bile zarar verdiği süreci bir dönem Manchester United forması da giyen eski golcü Michael Owen, 5 ay öncesinden bilmiş. Owen'ın ''Manchester City bu sezon ilk 4'e girmekte zorlanacak'' öngörüsü yeniden gündeme geldi.

24.12.2024 22:14  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin yaşadığı kriz futbol dünyasını şaşırtmıştı. İngiliz ekibinin başına gelenler, Machester United forması da giyen eski golcü Michael Owen için ise hiç sürpriz olmadı. Owen, sezon başlamadan önce yaptığı tahminle adeta City'nin yaşayacaklarını aylar öncesinden görmüştü.

SON 12 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Manchester City, son oynadığı 12 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. City, bu galibiyetinin yanı sıra 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İngiltere Premier Lig'de 27 puanla 7. sıraya gerileyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Pep Guardiola'nın takımı, ligde lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde ise topladığı 8 puanla 22. sorada yer alıyor.

Herkes bu adama 'Kahin' diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi

GUARDIOLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçı sonrası yüzündeki çizikler gazetecilerin dikkatinden kaçmamıştı. Son 15 dakikasına 3-0 önde girdiği maçta üst üste yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Guardiola, adeta çılgına dönmüştü. Basın toplantısında yüzündeki çiziklerin kendisine sorulması üzerine başarılı teknik adam "Tırnaklarımla yaptım. Artık kendime zarar vermek istiyorum" diyerek durumun vahametini gözler önüne sermişti.

Herkes bu adama 'Kahin' diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi

OWEN BUNU 5 AY ÖNCE SÖYLEDİ

Sezon öncesinde bu düşüşü öngören Michael Owen, 16 Ağustos'ta yaptığı bir yorumla dikkatleri üzerine çekmişti. Football365'e verdiği röportajda Owen, sıralama tahminlerini şu şekilde paylaşmıştı: "Birinci Arsenal, ikinci Liverpool, üçüncü Aston Villa ve dördüncü Manchester City olacak. Bu konuda bahis oynayacağım. City'nin bu yıl tökezleyebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir performans sergilediler ama her zaman aynı seviyede kalamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Eski golcünün bu tahmini yeniden gündem oldu ve "Kahin" benzetmelerini de beraberinde getirdi.

Herkes bu adama 'Kahin' diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi

"GUARDIOLA HER ZAMAN ORADA OLMAYACAK"

Owen ayrıca, Manchester City'nin karşı karşıya olduğu mali soruşturmalara ve Pep Guardiola'nın geleceğine de dikkat çekmişti. "Bu, Guardiola'nın son sezonu olabilir. O her zaman orada olmayacak ve bu, takım üzerinde bir baskı yaratabilir" diyen Owen, City'nin mevcut durumunun adeta işaretlerini vermişti.

TAHMİNİ TUTUNCA PAYLAŞIM YAPTI

Bir dönem Machester United forması da giyen eski futbolcu Michael Owen, 5 ay önce yaptığı tahmin yeniden gündem olunca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Owen'ın o paylaşımı;

Herkes bu adama 'Kahin' diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola\'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United FC, Manchester City FC, Manchester United, Pep Guardiola, Michael Owen, Manchester, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu adama 'Kahin' diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null:
    en beğendiğim futbolcu Owen ne izlerdim maçlarını messi ronaldo falan faso fiso 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.