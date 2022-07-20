Hesapçıoğlu, başkanlık dönemini değerlendirdi - Son Dakika
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Hesapçıoğlu, başkanlık dönemini değerlendirdi

20.07.2022 12:56
Hesapçıoğlu, başkanlık dönemini değerlendirdi

Önceki hafta gerçekleşen Antalyaspor Kulübü Derneği genel kurulunun ardından başkanlık görevini Antalyaspor A.Ş. Başkanı Av. Aziz Çetin'e devreden Emin Kemal Hesapçıoğlu, değerlendirdiği 1 yıllık süreçte hedeflerinin gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceki hafta gerçekleşen Antalya spor Kulübü Derneği genel kurulunun ardından başkanlık görevini Antalyaspor A.Ş. Başkanı Av. Aziz Çetin'e devreden Emin Kemal Hesapçıoğlu, değerlendirdiği 1 yıllık süreçte hedeflerinin gerçekleştirdiklerini söyledi.

11 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulun ardından ilk tur oylamasında 357 oyla yönetim kurulu başkanlığına seçildiğini belirten Hesapçıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yönetim kurulumla birlikte ile günden itibaren 'hayallerimiz var' diyerek çıktığımız yolda hayallerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadık. Birçok branşta önemli başarılarımızla ilkleri gerçekleştirdik. 34 kişi olarak hepimiz yönetimde görevler aldık. Hatta yönetimin dışında yer alan ancak Antalyaspor'a hizmet etmek isteyen gönüllü Antalyaspor sevdalısı arkadaşlarımıza da fırsatlar verdik."

Yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür eden Emin Kemal Hesapcıoğlu; yönetim kurulunda görev alan ancak geçirdiği kaza sebebiyle rahatsızlığı devam etmekte olan Birhan Varol'a da acil şifa dileklerini iletti.

"İlk defa olimpiyatlara sporcu göndereceğiz"

Konuşmasında Antalyaspor'un kendi yönetim dönemindeki başarılarını anlatan Hesapçıoğlu, " Antalyaspor, başarılı sporcularımızla Avrupa arenasında elde ettiği şampiyonluklarla tarihinde birçok ilklere imza attı. Antalyaspor'un kurulduğu günden bu yana tarihinde ilk kez alınan Avrupa şampiyonluklarının bizim dönemimizde olması bizlere ayrı bir motivasyon ile ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. İlk defa Olimpiyatlara sporcu göndereceğiz. Milli takımlara verdiğimiz birçok sporcumuz, aldıkları altın madalyalarla ülkemizi olduğu gibi Antalyamızı da en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu başarıda büyük emekleri olan tüm branş antrenörlerimize ve sporcu ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Derneğin borcu yok"

Tüm branşlarda planlanan tahmini bütçenin yüzde 95'i, hatta yüzde 100'ünün tutturulduğunu belirten Hesapcıoğlu şöyle devam etti: "Bir spor kulübünün ayakta durabilmesi için sportif başarılarının yanı sıra mali yapısının da doğru planlamayla yönetilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde hiçbir başarının devamının sağlanması söz konusu olamaz. Geçmiş dönemlerde Antalyaspor A.Ş.'den borç alarak hayatını sürdüren derneğimiz, 2021 ve 2022 yıllarında anonim şirkete maddi destek vermeye başladı. Ayrıca derneğimizin tedarikçilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir gecikmiş hiçbir borcu bulunmamaktadır. Belirtmek isterim ki bugün kasasında 3 milyon TL ile derneğimizi yeni yönetime devrettik" dedi. Hesapçıoğlu, yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, kendi dönemlerinde başlatılan bazı projelerin de neticelendirilerek hayata geçmesini temenni edip sözlerini noktaladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Aziz Çetin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hesapçıoğlu, başkanlık dönemini değerlendirdi - Son Dakika

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