Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor - Son Dakika
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Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor

17.05.2022 18:33
Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor

Büyük heyecan yaratan UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonun final karşılaşması, 18 Mayıs 2022'de (yarın) Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak. Tv8,5 kanalı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak maç TSİ 22:00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İskoçya temsilcisi Rangers kozlarını paylaşacak. Final maçına, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği ve TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

ALMAN EKİBİNDE HEDEF KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK

Alman temsilcisi, Avrupa'da dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Eintracht Frankfurt, rakibini her iki maçta da yenerek finale yükselmişti. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

Kupada büyük final! Avrupa Ligi sahibini buluyor

RANGERS BİR İLKİN PEŞİNDE

Avrupa arenasında toplamda 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı yenerek kazanan İskoçya temsilcisinde tek hedef Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kazanarak bu turnuvada ilk kupasını müzesine götürmek.

Kupada büyük final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
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