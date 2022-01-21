Hırvatistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nda Ferhat Akbaş dönemi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Hırvatistan Kadın Milli Takımı'nın da koçluğunu üstlenecek.

Ferhat Akbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan voleybolunun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Mükemmel potansiyele sahipler. Yüksek düzeydeki voleybol organizasyon yetenekleri ve iyi oyunculardan oluşan grup bana gelecek için büyük umut veriyor. İyi iletişimin, sıkı ve tutkulu çalışmanın bize başarıyı getireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.