Hız tutkunları Antalya'da buluştu - Son Dakika
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Hız tutkunları Antalya'da buluştu

15.05.2022 19:08
Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen otodrag yarışları tamamlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen otodrag yarışları tamamlandı.

Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında 51 otomobil tutkunu, birincilik kupası için mücadele etti.

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen yarışların ardından öğle seansında olması gereken mücadele sağanak nedeniyle iptal edildi.

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7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi Kepez'de otodrag heyecanı başladı Kepez'de otodrag heyecanı başladı

Otomobil, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hız tutkunları Antalya'da buluştu - Son Dakika


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