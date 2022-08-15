Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi

15.08.2022 15:36
Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, takıma katılması beklenen Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas hakkında yaptığı açıklamada, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak. Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Dimitrios Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer oluyor. Yunan oyuncunun transferi hakkında konuşan Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Dimitrios Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu" dedi.

"BU TRANSFER BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak. Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

İMZALAR YAKINDA ATILACAK

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncunun kiralık transferi konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi - Son Dakika


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