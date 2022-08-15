Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Dimitrios Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer oluyor. Yunan oyuncunun transferi hakkında konuşan Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Dimitrios Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu" dedi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncunun kiralık transferi konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi - Son Dakika