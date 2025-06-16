Hüseyin Altınbaş Belediye Kütahyaspor Başkanlığına Aday Olmayacak

Belediye Kütahyaspor camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan iş insanı Hüseyin Altınbaş, kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Altınbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Kütahyaspor'u daha bağımsız ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir plan geliştirdiğini ancak mevcut şartlarda bu planları hayata geçirme imkanı bulunmadığını ifade etti. Belediye Kütahyaspor'un geleceği için kamu yararına faaliyet gösterecek bir vakıf kurulması önerisinde bulunan Altınbaş, bu vakfın kulübün kurumsal yapıya kavuşmasında ve şehrin sosyal-kültürel gelişiminde önemli rol oynayacağını belirtti. Altınbaş, vakıf aracılığıyla yerel şirketlerin katkı sağlamasının hem kulübe fayda sağlayacağını hem de firmalara çeşitli vergi avantajları sunabileceğini vurguladı.

Belediye Kütahyaspor'un mali açıdan kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak, aynı zamanda genç sporcular için eğitim ve altyapı yatırımları içeren projeleri hayata geçirmeyi planladığını aktaran Altınbaş, mevcut kaynaklar ve şartlar doğrultusunda bu hedeflerin şu an için mümkün görünmediğini ifade ederek adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu.

Açıklamasında, ilerleyen dönemlerde bu hedefler doğrultusunda tekrar bir girişimde bulunabileceğini belirten Hüseyin Altınbaş, destek veren herkese teşekkür ederek kamuoyuna saygılarını iletti. - KÜTAHYA