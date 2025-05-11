Hüseyin Eroğlu ile Gençlerbirliği Süper Lig\'de!

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

İZMİR'in yetiştirdiği başarılı teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu, kariyerindeki dördüncü şampiyonluğu Gençlerbirliği'nin başında yaşayarak kentteki futbolseverleri bir kez daha gururlandırdı. 1'inci Lig'de 2022-23 sezonunda Samsunspor'u şampiyon yapan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu sezon da Başkent ekibini ilk 2'den Süper Lig'e taşıyıp 3 yılda 2'nci kez aynı başarıya ulaştı. Gençlerbirliği, şubat ayında lige havlu atan Yeni Malatyaspor'u sezonun son maçında rahat bir oyunla dize getirerek 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü.

Gençlerbirliği'nde 18'inci haftada göreve getirilen Hüseyin Eroğlu takımın başında çıktığı 21 müsabakada 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 45 puan toplayarak 2.1 puan ortalaması yakaladı. Kırmızı-siyahlı takım zirvenin 12 puan gerisinde 13'üncü sıradayken dümene geçen Teknik Direktör Eroğlu oynattığı futbol ve topladığı puanlarla Ankara ekibinin Süper Lig hasretini bitirdi. Antrenörlüğü Bucaspor'da başlayıp teknik direktör olarak Altınordu'da 10 yıl çalışan Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekiple de 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de kupa kaldırıp 1'inci Lig'de final oynatmıştı.