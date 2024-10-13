Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nın final yarışları, Yunanistan'da düzenlendi.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Serez Pisti'nde yapılan şampiyonada Hüseyin Karakaya ve Fatih Demircan, sınıflarında kürsünün zirvesine çıktı. Hüseyin Karakaya F600 sınıfında, Fatih Demircan da CF Moto sınıfında 2024 yılını şampiyon tamamladı.
2024 sezonunu Mert Konuk SSP300 sınıfında ikinci, Altuğ İnan ise F1000 sınıfında üçüncü sırada tamamladı.
Kerem Uçar, hafta sonu yapılan F600 sınıfındaki ilk yarışı üçüncü, ikinci yarışı birinci sırada bitirdi. Aynı sınıfta yer alan Cafer Çömlek, Yunanistan'da üçüncülük elde etti.
Son Dakika › Spor › Hüseyin Karakaya ve Fatih Demircan Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?