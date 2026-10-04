İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt

Son dönemde görevinden ayrılacağına dair iddialarla gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edeceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu.

"30 YILLIK PİSLİĞİ BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, görevini bırakmayı düşünmediğini vurgulayarak, "Hayır, istifa etmeyeceğim. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini ve olumsuzluklarını benim üzerime yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim. Temiz futbol anlayışı doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

Öte yandan federasyon yönetiminin salı günü olağanüstü toplanarak istifa kararı alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun UEFA temasları kapsamında çarşamba günü İsviçre'ye gideceği, ertelenen yönetim kurulu toplantısının ise cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.