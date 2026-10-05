İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına skandal yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına skandal yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunda son günlerde "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa çağrılarına sert yanıt verdi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa ettiği, hakemler ve futbol yöneticilerinin adının soruşturmalara karıştığı süreçte Hacıosmanoğlu, "İstifa etmiyorum. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üstüme yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Son dönemde görevinden ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, görevini bırakmayacağını açık bir şekilde ifade ederek temiz futbol için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına skandal yanıt

"30 YILLIK PİSLİĞİ BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

İstifa etmeyi düşünmediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, istifa etmeyeceğim. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini ve olumsuzluklarını benim üzerime yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim. Temiz futbol anlayışı doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İDDİALARINA YANIT

Federasyon yönetiminin salı günü olağanüstü toplanarak istifa kararı alacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HACIOSMANOĞLU İSVİÇRE'YE GİDECEK

Hacıosmanoğlu'nun UEFA temasları kapsamında çarşamba günü İsviçre'ye gideceği belirtildi. Ertelenen TFF Yönetim Kurulu toplantısının ise cuma günü gerçekleştirileceği aktarıldı.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı
Aydın’da Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu
Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si eridi Güven Hokna bambaşka biri oldu Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu
Netanyahu’ya sandık öncesi 29 bin şekellik fatura Karar çıktı Netanyahu'ya sandık öncesi 29 bin şekellik fatura! Karar çıktı
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
Yargı camiasının acı günü Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi O anı vatandaş kaydetti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
08:13
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
07:31
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat’ı takipten çıkardı
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı
07:28
Rusya’da veba paniği 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
07:06
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler
06:54
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu 4 kişi hayatını kaybetti
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
06:47
ABD’den İsrail’e kritik takviye Barak’tan dikkat çeken savaş iddiası
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası
06:34
İsrail’de yankı uyandıran önerge kabul edildi Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
06:15
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
00:06
İsrail’i rezil kepaze ettiler İkinci maçta da aynısını yaptılar
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar
23:04
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı
"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 08:30:37. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına skandal yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei