İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına skandal yanıt

Son dönemde görevinden ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, görevini bırakmayacağını açık bir şekilde ifade ederek temiz futbol için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

"30 YILLIK PİSLİĞİ BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

İstifa etmeyi düşünmediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, istifa etmeyeceğim. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini ve olumsuzluklarını benim üzerime yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim. Temiz futbol anlayışı doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İDDİALARINA YANIT

Federasyon yönetiminin salı günü olağanüstü toplanarak istifa kararı alacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HACIOSMANOĞLU İSVİÇRE'YE GİDECEK

Hacıosmanoğlu'nun UEFA temasları kapsamında çarşamba günü İsviçre'ye gideceği belirtildi. Ertelenen TFF Yönetim Kurulu toplantısının ise cuma günü gerçekleştirileceği aktarıldı.