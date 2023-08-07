İlk kutlayan Arda Güler oldu! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid'de - Son Dakika
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İlk kutlayan Arda Güler oldu! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid'de

07.08.2023 21:51

Real Madrid'in basketbol takımı, eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i transfer etti. Transfer haberi üzerine milli futbolcu Arda Güler, Ömer Kutluay'ı tebrik ederek başarılar diledi. Ömer Kutluay ise Arda Güler'e teşekkür etti.

Real Madrid basketbol takımı altyapısına eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i transfer etti. Genç sporcuyu ilk kutlayan isimlerden biri, Real Madrid forması giyen milli futbol Arda Güler oldu.

"İNŞALLAH HER ŞEY GÖNLÜNCE OLUR"

Socrates Dergi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Arda Güler, Ömer Kutluay'ı tebril ederken, "Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et." ifadelerini kullandı.

"MADRID'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Ömer Kutluay ise Arda Güler'e teşekkür ettiği paylaşımında, "Desteğin için teşekkürler Arda abi. Madrid'de görüşmek üzere" dedi.

Ömer-İbrahim Kutluay
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Son Dakika Spor İlk kutlayan Arda Güler oldu! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk kutlayan Arda Güler oldu! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid'de - Son Dakika
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