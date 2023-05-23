Icardi, Simge Sağın'dan af dileyerek "Aşkın Olayım" şarkısını Türkçe okudu - Son Dakika
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Icardi, Simge Sağın'dan af dileyerek "Aşkın Olayım" şarkısını Türkçe okudu

23.05.2023 10:59

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Arjantinli yıldız, şarkının sahibi Simge Sağın'ı etiketleyerek, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum." dedi. Performansıyla tam not alan Icardi için "Kulaklarıma inanamıyorum" yorumlarında bulunuldu.

Şampiyonluk yolunda geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÜNLÜ ŞARKIYI SÖYLEDİ

Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğa yürümesinde en büyük pay sahiplerinden olan Mauro Icardi, sosyal medyadan kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söylediği anları paylaştı.

SİMGE SAĞIN'I DA ETİKETLEDİ

Arjantinli yıldız paylaşımında, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum." ifadelerini kullandı. Şarkının sahibi ünlü sanatçı Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi'nin performansı taraftarından tam not aldı.

Icardi'nin paylaşımı:

Kimse kulaklarına inanamadı! Icardi, Simge Sağın'dan özür dileyip 'Aşkın olayım' şarkısını Türkçe seslendirdi
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Kimse kulaklarına inanamadı! Icardi, Simge Sağın'dan özür dileyip 'Aşkın olayım' şarkısını Türkçe seslendirdi Kimse kulaklarına inanamadı! Icardi, Simge Sağın'dan özür dileyip 'Aşkın olayım' şarkısını Türkçe seslendirdi

Mauro Icardi, Galatasaray, Simge Sağın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, Simge Sağın'dan af dileyerek 'Aşkın Olayım' şarkısını Türkçe okudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi, Simge Sağın'dan af dileyerek "Aşkın Olayım" şarkısını Türkçe okudu - Son Dakika
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