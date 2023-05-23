Icardi, Simge Sağın'dan af dileyerek "Aşkın Olayım" şarkısını Türkçe okudu

Şampiyonluk yolunda geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÜNLÜ ŞARKIYI SÖYLEDİ

Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğa yürümesinde en büyük pay sahiplerinden olan Mauro Icardi, sosyal medyadan kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söylediği anları paylaştı.

SİMGE SAĞIN'I DA ETİKETLEDİ

Arjantinli yıldız paylaşımında, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum." ifadelerini kullandı. Şarkının sahibi ünlü sanatçı Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi'nin performansı taraftarından tam not aldı.

Icardi'nin paylaşımı: