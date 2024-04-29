İEÜ Yelken Takımı, Jimmy Key Yelken Yarışlarında birinci oldu - Son Dakika
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Spor

İEÜ Yelken Takımı, Jimmy Key Yelken Yarışlarında birinci oldu

İEÜ Yelken Takımı, Jimmy Key Yelken Yarışlarında birinci oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yelken Takımı, 14 üniversiteden 27 takımın katılımıyla gerçekleşen 13'üncü Jimmy Key Universail Yelken Yarışlarına damgasını vurdu. Urla'da gerçekleşen yarışmada, 'IRC A1' ve 'Destek 4' kategorilerinde zirveye adını yazdıran İzmir Ekonomili gençler, genel sıralamada da birincilik elde etti. İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, üniversite olarak sporda unutulmaz bir dönem geçirdiklerini söyledi.

29.04.2024 10:11
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yelken Takımı, 14 üniversiteden 27 takımın katılımıyla gerçekleşen 13'üncü Jimmy Key Universail Yelken Yarışlarına damgasını vurdu. Urla'da gerçekleşen yarışmada, 'IRC A1' ve 'Destek 4' kategorilerinde zirveye adını yazdıran İzmir Ekonomili gençler, genel sıralamada da birincilik elde etti.

Bu yıl erkek basketbol ve kadın voleybol takımıyla İzmir bölge şampiyonu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), başarısını yelkene de taşıyarak spora damgasını vurdu. Farklı bölümlerde okuyan 15 öğrenci ve 1 mezun olmak üzere toplam 16 kişiden oluşan İEÜ Yelken Takımı, yıl boyunca büyük özveriyle yaptığı düzenli çalışmaların karşılığını aldı. Urla'da gerçekleşen yarışmada, 'IRC A1' ve 'Destek 4' kategorilerinde zirveye adını yazdıran İzmir Ekonomili gençler, genel sıralamada da birincilik elde etti.

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, üniversite olarak sporda unutulmaz bir dönem geçirdiklerini söyledi. Birçok branşta kupaya ulaşarak İzmir Ekonomi'nin farkını gösterdiklerini ifade eden Palalı, "Öğrenci dekanlığımız bünyesinde faaliyetlerine devam eden; sağlık, kültür ve spor müdürlüğümüz, tüm öğrenci kulüplerimizi desteklediği gibi yelken takımımıza da sene boyunca önemli katkılar sağladı. Takımımızda milli sporcularımız da var; ayrıca takımımızdaki öğrencilerimize üniversitemiz tarafından yelkenle ilgili kapsamlı eğitimler verildi. Uzun süredir çalışmalarımızı belirli bir plan ve program dahilinde sürdürdük. Takım halinde kenetlendik. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı oluştu. Tüm bunlar da bize başarıyı getirdi. Önce basketbol, ardından da voleybolda bölge şampiyonu olduk. Futbolda üçüncülüğe ulaştık. Bu başarılara yelkenin de eklenmesi üniversitemize çok yakıştı. Bu başarının sahibi öğrencilerimizdir. Kendilerini gönülden kutluyorum, üniversitemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Jimmy Key, Ekonomi, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İEÜ Yelken Takımı, Jimmy Key Yelken Yarışlarında birinci oldu - Son Dakika

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