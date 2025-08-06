Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sürdürüyor.
Iğdır temsilcisi bu kapsamda Tahir Babaoğlu ve Dorin Rotariu ile 1, Yusuf İnci ve Melih Akyüz ile 3, Ali Kaan Güneren ve Oğuz Kağan Güçtekin ile 2+1, Doğan Erdoğan, Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile 2, Özder Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK 10 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?