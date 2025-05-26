Iğdır FK Altyapı Seçmeleri Başlıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, altyapı seçmelerine 14 Haziran'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2007 ile 2015 yılları arası doğumlular başvuruda bulunabilecek.

Seçmelere 2013, 2014 ve 2015 doğumlular 14 Haziran'da, 2011 ve 2012 doğumlular 15 Haziran'da, 2007 ve 2008 doğumlular 21 Haziran'da, 2009 ve 2010 doğumlular ise 22 Haziran'da katılabilecek.

Emek Semt Sahası'ndaki seçmelere katılımcılar herhangi bir ücret ödemeyecek.

Altyapı koordinasyon ekibinden antrenörler Şükrü Köksal, Ahmet Kumak, İlhan Sanan, Erol Aydemir ve Mehmet Güraras, seçmelerde görev alacak.