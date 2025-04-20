Iğdır FK, Play-Off Hedefli Galibiyet Peşinde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, normal sezonun son bölümünde üst üste galibiyetler alıp play-off'ta mücadele etmeyi hedefliyor.

Ligin 35. haftasında yarın Sakaryaspor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un göreve gelişiyle yakaladığı başarı çizgisini sürdürmeyi hedefleyen Iğdır FK, Sakaryaspor maçında 3 puan alıp puanını 52 yaparak yükselişini sürdürmek istiyor.

3. ve 2. Lig'den de play-off'larla 1. Lig'e çıkan Iğdır ekibi, yine play-off'a kalarak Süper Lig için mücadele vermeyi planlıyor.

Alınacak puanla yerlerini netleştirmek istiyorlar

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, AA muhabirine, göreve geldiği günden bu yana takımın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Genel durumu değerlendiren Çavuş, "Oynadığımız 12 maç ve bu maçların içindeki mağlubiyetimizin ve puan kaybımızın olduğu noktada dışsal etkenler çok fazla neden olmuştu. Bu sürece kadar olan kısımdan memnunum. Sadece birkaç maçta galibiyeti alabileceğimiz, bizi çok daha iyi bir yerde konumlandıracak zamanlar yakaladık ama onlarda da maalesef dış etkenler, hakem yönetimleri bu süreci etkiledi." dedi.

Bu süreçten sonra hedeflerinin ileriye bakmak olduğunu aktaran Çavuş, "Şimdi önümüzde çok önemli, değerli bir Sakaryaspor maçı var. Bu maçı kazanıp kendimizi play-off grubunun içine çok daha yaklaştırmak istiyoruz. Bundan sonra oynayacağımız Yeni Malatyaspor müsabakasını, rakiplerimizin birbirleriyle oynayacakları karşılaşmaları düşünürsek belki de oynayacağımız bu maç bizi mavi hattın içine, yani play-off'un içine sokmuş olacak. Ondan sonraki 2 maçta da konumumuzu netleştireceğiz veya sağlamlaştıracağız." diye konuştu.

Takımın enerjisinden son derece memnun olduğunu anlatan Çavuş, "Şu ana kadar çalışmalar da çok iyi gidiyor, oyuncu grubunun enerjisi, isteği, arzusu da çok iyi. Play-off'un içerisinde yer almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Umut ediyorum ki bu hikayeyi böyle güzel sonlandırırız"

Iğdır ekibinin geride kalan yıllarda play-off'larda başarılı olduğunun altını çizen Çavuş, şunları kaydetti:

"Kulübün geçmişinde de bunun çok güzel örnekleri var. Bence çok değerli bir şey. Takımımızın play-off'a kalması durumunda özellikle oynayacağımız ilk eleme maçındaki alacağımız sonuçla beraber benim düşüncem de oranın (Süper Lig) en büyük adaylarından biri biziz. Gerek oyuncu grubunun kalitesi, birbirleriyle olan çok doğru iletişimi gerekse de kulüp yapısıyla... Bence o seviyeyi yakaladığımız zaman sonuca da ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu hikayeyi böyle güzel sonlandırırız. Çünkü başladığımız ve bitirdiğimiz nokta arasında çok büyük bir fark olacak. Ben de bunun bir parçası olmaktan çok büyük keyif alırım."