İkiz Güreşçiler Kırkpınar'da başarı peşinde - Son Dakika
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İkiz Güreşçiler Kırkpınar'da başarı peşinde

01.07.2025 11:32
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İkiz güreşçiler Hasan ve Hüseyin Çakır, Kırkpınar'da başpehlivanlık hedefliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki ikiz güreşçiler Hasan ve Hüseyin Çakır, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük kategorisinde kürsüye çıkarak bir üst boya yükselmeyi hedefliyor.

Küçük yaşta fabrika emeklisi babalarının yönlendirmesiyle güreşe başlayan ikizler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde antrenmanlarını sürdürüyor.

Birbirlerine benzerlikleriyle er meydanlarında dikkati çeken ikizler, daha önce farklı kategorilerde mücadele ettikleri Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk kez deste büyük boyda kol bağlayacak.

İkizler, "dualı çayırda" deste büyük kategorisinde kürsüye çıkarak küçük orta küçük boya yükselmeyi amaçlıyor.

Güreşin yanı sıra eğitim hayatlarına da devam eden kardeşlerden Hasan, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğrenim görürken, Hüseyin ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Samsun'da mayıs ayında gerçekleştirilen Karadeniz Kırkpınarı Havza Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde deste büyük boyda finalde karşılaşan ikizlerden Hüseyin, kardeşini mağlup ederek birinci oldu.

Hasan Çakır, AA muhabirine, güreşe ikizi Hüseyin'le 12 yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü bünyesinde başladığını belirterek, Kırkpınar'da 5. kez er meydanına çıkacaklarını söyledi.

İkiziyle aynı sahada olmanın kendisi için güzel bir duygu olduğunu dile getiren Hasan, "Çünkü dayanışma oluyor. Ben güreş oyununu yapamadığım zaman 'Hadi kalk Hasan, beraber yapalım', o yapamadığı zaman 'Hüseyin kalk, beraber yapalım, hadi başaracağız, olacak' diyerek birbirimize destek veriyoruz. Bunun çok faydasını görüyoruz." diye konuştu.

Hasan, güreşe ilgi duyan babasının kendilerine maddi ve manevi destekte bulunduğunu belirterek, "Babam güreşe çok hevesli. Babamın maddi ve manevi desteği çok önemli, o olmasa belki de sporu bırakacaktık ama bırakmadık ve kendimize hedef koyduk. Hedefimiz başpehlivan olmak, Allah bize başpehlivan olmayı nasip etsin. İnşallah altın madalya kazanıp İzmit'e dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Hasan, takım halinde tüm madalyaları toplayıp kente dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

"Bizler de Balaban kardeşlerin yolundan gidiyoruz"

Hüseyin de altın madalyayı almayı çok istediğini belirterek, bu yüzden er meydanlarında terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini söyledi.

İkiziyle er meydanlarında birbirlerine destek olduklarını ifade eden Hüseyin, aralarındaki bu iletişimin kendilerine avantaj sağladığını kaydetti.

Hüseyin, hedeflerinin ikizler İsmail ve Turan Balaban gibi başpehlivanlık olduğunu vurgulayarak, "Bizler de Balaban kardeşlerin yolundan gidiyoruz. Babam da her zaman arkamızda. Her daim suyumuzu getiriyor, peçetemizi getiriyor, çok yardımcı oluyor. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bırakma evresine geldiğimizde çoğu zaman onun desteğiyle bir adım ileri gittik." ifadelerini kullandı.

Müsabakalardan önce tartıya çıktıklarında sıkça "Hasan mısın yoksa Hüseyin misin?" sorusuyla karşılaştıklarını aktaran Hüseyin, ikizinin kendisinden biraz daha iri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Çakır, Kırkpınar, kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkiz Güreşçiler Kırkpınar'da başarı peşinde - Son Dakika

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