İkiz Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İkiz Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu

İkiz Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu

Alpagut Şampiyonası'nda birinci olan ikizler Mina ve Anhar, anneleriyle yeni hedeflere koşuyor.

31.12.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birincilik kazanan ikiz kardeşler Mina Anka ve Anhar Yuşa Doguz, antrenörlüklerini yapan anneleri Rümeysa Anka Doguz yönetimindeki sıkı çalışmayla yeni hedeflerin peşinde koşuyorlar.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Rümeysa Anka Doguz, 18 yıl önce Azerbaycan'dan gelerek Türkiye'de evlendi. Küçük yaşlardan itibaren farklı spor dallarıyla ilgilenen Doguz, 14 yaşındaki ikiz çocukları Mina Anka ve Anhar Yuşa'yı, yüzlerce yıllık geçmişi olan alpagut sporuna hazırlamak için 3 yıl önce antrenmanlara başlattı.

Yoğun ve disiplinli çalışma, düzenli, dengeli beslenme ve uyku programıyla kendilerini kısa sürede geliştiren ikizler, Gürcistan'ın Kutalsı şehrinde 4-8 Aralık'ta 15 ülkenin katılımıyla düzenlenen Dünya Alpagut Şampiyonası'nda mücadele etti.

Alpagutta ümitler kategorisi olan "batur" sisteminde birincilik ve "gurşag" sisteminde üçüncülük elde eden Mina Anka ile "caymaz" sisteminde şampiyonluk kazanan Anhar Yuşa, evde anne, salonda antrenör ilgisi eşliğinde yeni başarılara hazırlanıyor.

Çocuklarının müsabakalarını kamera kayıtlarından izledi

İkizlerin annesi 35 yaşındaki Rümeysa Anka Doguz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada hakemlik yaptığını ifade etti.

Bu nedenle çocuklarının müsabakalarını izleyememenin üzüntüsünü yaşadığını aktaran Doguz, "Başarmak için bu durumla karşı karşıya gelmek zorundaydım, başardık. İkisiyle de gurur duyuyorum." dedi.

Doguz, maç yönettiği sırada diğer kortlarda Anhar ve Mina'nın karşılaşmaya çıktığını anlatarak, "O an izleyemedim, daha sonra kamera kayıtlarından izledim. Mina yan tarafta maç yaparken ben maç yönetmek zorundaydım ama gözüm bir taraftan onun maç tablosundaydı. Anne olarak çocuklarımın maçını izleyememenin üzüntüsünü yaşadım ama antrenör olarak da dünya birincisi olmaları benim için çok önemliydi." diye konuştu.

Her gün farklı salonlarda çift antrenman yaptıklarını aktaran Doguz, "Eve geldiklerinde yemek yemeden yorgun şekilde uyuyorlardı. Beslenmelerine çok dikkat ettim çünkü bir sporcunun antrenmanları kadar beslenmesi ve uykusu da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Mina Anka: "Dünya şampiyonu öğrencilerimin olmasını istiyorum"

Alpagut sporunu çok severek yaptığını ifade eden Mina Anka Doguz da annesiyle idmana çıkmanın ve müsabakalara katılmanın kendisine gurur verdiğini söyledi.

"Kadınlar yapamaz" algısı nedeniyle başarı kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Mina Anka, "İkizimle antrenman yapmak bazen sıkıcı oluyor çünkü sıkletim ondan büyük ve canı acıdığında vicdan azabı çekiyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyon olduğunda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını birlikte açtığını anlatan Mina Anka, "Dünya üçüncülüğüm gurşag sisteminden geldi, rakiplerim çok güçlüydü, boyları benden uzundu. Kendimi kısa hissettim ama üçüncü olmak beni çok gururlandırdı. Birinci gelmek, ülkenin milli temsilcisi olmak, 'kızlar yapamaz' gibi bir algıyı yıkmak için en önemli adımlardan birisi." şeklinde görüş belirtti.

Mina Anka, hayallerinin ve hedeflerinin büyük olduğuna değinerek, "Bu elde ettiğim başarılar sadece başlangıç. Üşengeç bir insan olmama rağmen bunları başardım. Annemin çabası büyük. Her gün antrenman yapıp yorulduğum günlerde zorla götürüyordu. Hayallerim büyük, gelecekte dünya şampiyonu öğrencilerimin olmasını istiyorum." dedi.

Anhar Yuşa Doguz ise iki disiplinde mücadele eden ikiziyle çalışmanın gelişiminde kendisine avantaj sağladığını söyledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, sakarya, Türkiye, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkiz Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: İkiz Kardeşlerden Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.