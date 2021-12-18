- İlhan Palut: "Berabere bitecek bir maç beni üzerdi"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor karşısında İsteyen, mücadele eden, ataklarıyla golü arayan ve son dakikaya kadar vazgeçmeyen bir takım profili çizdiklerini belirterek, "Bu oyun sonrasında berabere bitecek bir maç beni üzerdi" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir karşılaşma olacağını öngördüklerini söyleyen İlhan Palut, "Antalyaspor takımına baktığımız zaman belirli biri çıkışı olan, agresif oynayan, istekli oynayan çıkış trendinde olan bir rakibimizdi. Bizim de zaten ligdeki gidişimiz ortadaydı. Ben de bunun zor bir karşılaşma olacağını biliyordum. İlk yarıda tam da tahmin ettiğimiz gibi bir maç oldu. Oyunsal anlamda üstünlüğü ele almakta zorlandık. Çok pozisyonu olmayan bir ilk yarıydı. İki takım da dengeli bir ilk yarı oynadı. Tipik bir beraberlik maçı şeklinde geçen bir ilk yarıydı. Ama ikinci yarıya baktığımız zaman, 46. dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele alan bir Konyaspor takımı vardı sahada. İsteyen, mücadele eden, ataklarıyla golü arayan ve bundan son dakikaya kadar vazgeçmeyen bir takım profili izledik. Bu oyun sonrasında berabere bitecek bir maç beni üzerdi. Oyuncularımın bu çabalarının karşılığını son dakikada da olsa almaları beni mutlu etti. Oyuncularımı kutluyorum. Hafta içi bazı organizasyonlarla taraftarımızı maça davet ettik. Onlar da sağ olsun geldiler ve bizim yanımızda oldular. Desteklerinin sonucunda evlerine mutlu gönderdiğimiz için mutluyuz. Antalyaspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.