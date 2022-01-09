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İlkadım'da turnuva heyecanı sona erdi - Son Dakika

İlkadım'da turnuva heyecanı sona erdi

09.01.2022 15:37
İlkadım'da turnuva heyecanı sona erdi

İlkadım Belediyesi birimler arası voleybol turnuvası sona erdi.

İlkadım Belediyesi birimler arası voleybol turnuvası sona erdi.

Şampiyonluk kupasını kaldıran takım Mali Hizmetler Müdürlüğü oldu. Kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği final maçının ardından ödül töreni ile dereceye girenlere ve turnuvaya katkı sağlayanlara kupa, madalya ve hediyeler verildi.

İlkadım Belediyesi birimler arasında kaynaşma ve birlikteliği pekiştirmek adına düzenlenen 46 gün süren voleybol turnuvasında kazanan Ulaşım Hizmetleri ile Mali Hizmetler arasında oynanan 3 setlik final maçı sonrası belli oldu. Müsabakada 3 seti de üst üste alan Mali hizmetler Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Mete Adanır Kapalı Spor Salonu'nda turnuvanın üçüncülük maçı için Spor Müdürlüğü ile Hukuk Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ilk maçta ilk iki seti alan Spor Müdürlüğü karşında bir seti alarak umutlarını galibiyete endeksleyen Hukuk Müdürlüğü takımının çabaları sonuçsuz kaldı. Maçı Spor Müdürlüğü 3-1 galibiyetle alarak üçüncülük kupasını havaya kaldırdı. Gecenin final maçında tıklım tıklım dolan Kapalı Spor Salonu'nda Ulaşım Hizmetleri ile Mali Hizmetler karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Belediye Başkan Yardımcıları kendilerine ayrılan yerden ilgiyle izlediler. Ulaşım hizmetlerine fırsat vermeyen Mali Hizmetler takımı 3-0 setleri üst üste alarak turnuvanın şampiyonluk kupasını aldı.

"Bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz"

Ödül töreni öncesi duygu ve düşüncelerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu tür organizasyonlar ile zaman zaman çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltmeye çalışmaktayız. Turnuva da olduğu gibi bir araya geldiğimiz ve kenetlendiğimiz anda güzel işler yapıyoruz. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek, bence kaybedenin olmadığı bir turnuva. Bizim gönlümüzde tüm takımlarımız şampiyon oldu. Turnuvanın düzenlenme aşaması dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, şampiyon olan takımı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Demirtaş kendisine verilen ödülü Spor Müdürü Karaman'a armağan etti

Gecenin ödül töreninde müsabakada görev alan hakemlere ve seçilen başarılı sporculara plaketleri takdim edildi. Spor ve sporcuya verdiği katkı ve destek için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın adına yapılan kupayı Başkan Demirtaş, bu etkinlikte baştan sona görev alan Spor Müdürü Hakan Karaman'a hediye etti.

Birinci olan takım kupasını Başkan Demirtaş'ın elinden aldı

Dördüncü olan takıma ödülünü İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar takdim ederken, üçüncü takım olan Spor Müdürlüğü kupasını Başkan Yardımcısı Şerif Mırık'ın elinden aldı. Turnuvanın ikincisi olan Ulaşım Hizmetleri takımına ise kupasını Başkan Yardımcısı Cemal Kulein takdim etti. Gecenin birincisi olan Mali Hizmetlere kupasını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş kendi elleriyle takdim etti. Şampiyonluk kupasını kaldıran takımın kupa sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Şampiyonluk kutlamaları ve ödül töreni çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - SAMSUN

İlkadım'da turnuva heyecanı sona erdi
İlkadım'da turnuva heyecanı sona erdi

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Kaynak: İHA

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