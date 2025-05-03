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Imoco Finale Yükseldi

A. Carraro Imoco, Numia Vero Volley'i 3-1 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı.

03.05.2025 18:37
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)

Numia Vero Volley: Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop, Kurtagic, Orro (Fukudome, Konstantinidou, Sylla, Smrek)

A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Chirichella (De Gennaro, Lukasik, Bardaro, Seki, Adigwe, Lubian)

Setler: 21-25, 25-20, 17-25, 23-25

Süre: 112 dakika (28, 28, 25, 31)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya temsilcilerini karşı karşıya getiren maçta A. Carraro Imoco, Numia Vero Volley'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Numia Vero Volley'in farkı 4 sayıya çıkarmasının ardından A. Carraro Imoco mola aldı: 10-6. Setin devamında Imoco, Haak ve Zhu Ting ile etkili oldu. Imoco, skor üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Imoco iyi başlasa da Vero Volley dengeyi sağladı: 18-18. Etkili oyununu sürdüren Vero Volley, 4 sayılık avantaj yakaladı: 22-18. Vero Volley, son bölümü de etkili oynayarak ikinci seti 25-20 üstün tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başlasa da Imoco, arayı açtı ve Vero Volley molaya gitti: 13-19. Geri kalan bölümde de üstün oyununu devam ettiren Imoco, üçüncü seti 25-17 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen dördüncü seti Imoco, 25-23 kazandı ve sahadan da 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Daniele Santarelli'nin başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon A. Carraro Imoco, finalde VakıfBank-Savino Del Bene mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Voleybol, Güncel, Spor, Son Dakika

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