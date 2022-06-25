İncirliova Belediyespor tecrübeli teknik adam Bilen'e emanet - Son Dakika
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İncirliova Belediyespor tecrübeli teknik adam Bilen'e emanet

25.06.2022 19:31
İncirliova Belediyespor tecrübeli teknik adam Bilen'e emanet

İncirliova Belediyespor'da teknik direktörlük görevine tecrübeli antrenör Serkan Bilen getirildi.

İncirliova Belediyespor'da teknik direktörlük görevine tecrübeli antrenör Serkan Bilen getirildi.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden İncirliova Belediyespor, transferlerini sürdürüyor. İki sezondur takımı çalıştıran Adalet Duman ile yollarını ayıran İncirliova Belediyespor'da yeni antrenör belli oldu. İncirliova Belediyespor Serkan Bilen ile anlaşırken, Bilen'in teknik ekibinde de Kenan Yeşil kondisyoner ve Serkan Konyalı da kaleci antrenörü olarak yer aldı.

Bilen ve ekibi için imza töreni düzenlendi. Törene; İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Belediyespor Başkanı Bekir Kaykı ve yönetimi katıldı. İncirliova Belediyespor'u yeni sezonda şampiyon yapmak için çalışacaklarını ifade eden teknik adam Serkan Bilen, "Öncelikle İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya, Kulüp Başkanımız Bekir Kaykı ve değerli yönetim kurulu üyelerimize bize bu görevi layık gördükleri için canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir takım oluşturacağız. Çok karakterli, saha içi ve dışında İncirliova Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edecek oyuncuları, takımımıza kazandıracağız. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Herkese bu yolda başarılar diliyor, kazasız ve belasız bir sezon olması temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Bilen kendini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Serkan Bilen, İncirliova, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İncirliova Belediyespor tecrübeli teknik adam Bilen'e emanet - Son Dakika

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