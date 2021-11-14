İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Süleyman Yavaşoğlu, Sabri ÜstünelİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş (Dk 42 Yunus Emre Duyan), İbrahim Sürgülü, Mustafa Kayabaşı (Dk 65 Bahadır Taşdelen), Emir Özsoy, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Aykut Uluç (Dk 80 Gülhan Üreyen), Furkan Mızrak (Dk 65 Hakkı İsmet Şimşek), Ömer Faruk ErmeçSİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Dk 69 Mustafa Aydın), Alpay Koçaklı (Dk 84 İbrahim Mızrap), Ozan Kılıçoğlu (Dk 89 Oğuzhan Bozkurt), Timur Kosovalı, Doğancan Kılıç, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara, Barış SağırSARI KARTLAR: İsmet Şimşek (İnegölspor), Uğur Bulut, Eşref Korkmazoğlu, Ozan Kılıçoğlu (Sivas)GOL: Dk 55 (KK) Samet Cantürk
TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor'a 1-0 yenildi.MAÇTAN DAKİKALAR
55'inci dakika gelişen Sivas Belediyespor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Abdullah'ı kaleye yerden sert vuruşuna İnegölspor'lu Samet dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1
Kaynak: DHA
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