ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Ozan Çakar, Murat CinerPınar Karşıyaka: Taylor 17, Yunus Sonsırma, Colson 6, M'Baye 20, Tyus 13, Blackmon 14, Berkan Durmaz 3, Mahir Ağva 8, Can Korkmaz 9, Burak Can Yıldızlı, Ali Efe BarışHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Campbell...

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