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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

12.02.2022 15:03
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı HekimoğluDarüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 17, Olaseni 2, Caupain 6, Cullough 16, Boothe 18, Pineiro 4, Troy Selim Şav 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 24, Hayes...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 17, Olaseni 2, Caupain 6, Cullough 16, Boothe 18, Pineiro 4, Troy Selim Şav 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 24, Hayes 10, Filipovity 12, Jackson 15, Hamilton 11, Tuğberk Gedikli 1, Berkan Aksu, Safak Edge

1. Periyot: 25-21

Devre: 48-39

3. Periyot: 62-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 79-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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