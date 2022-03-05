ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

05.03.2022 17:32
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Ziya ÖzorhonHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden Jr.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Ziya Özorhon

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden Jr. 7, Hamilton 10, Hayes 15, Filipovity 16, Jackson 13, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen, Mertcan Solkol 5, Onur Özkapıcı, Bilgehan Diril, Berkan Aksu

Beşiktaş Icrypex: Lawson 12, Furkan Haltalı 14, Egehan Arna 17, Reaves 3, Kenan Sipahi 9, Jefferson 14, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 2, Yağız Aksu 4, Kerem Kuthan Konan 9, Oğuzhan Göktepe 2, Ata Kahraman

1. Periyot: 18-26

Devre: 33-42

3. Periyot: 47-68

ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-66 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk periyodu 26-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan siyah beyazlılar, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 42-33 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan Beşiktaş Icrypex, üçüncü çeyreğini 68-47 önde geçtiği müsabakadan 86-66 galip ayrıldı.

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Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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