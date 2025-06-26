İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı
26.06.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı
Haber Videosu

İspanya'nın ünlü tatil cenneti İbiza'da, Oldham Athletic futbolcusu Kian Harratt'ın bir İngiliz turiste sandalyeyle saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Harratt ve arkadaşlarının bir grup kadın turiste saldırmasıyla başlayan olayda, genç futbolcu ve arkadaşları kadınlara kötü davranıp, havuzda onlara küçük toplar fırlattılar. Tartışma büyüyünce Harratt, havuz kenarında bir sandalyeyi kapıp bir kadına doğru fırlattı. Olayın ardından Harratt ve arkadaşları otelden çıkarıldı.

İspanya'nın ünlü tatil cenneti İbiza'da, Oldham Athletic futbolcusu 23 yaşındaki Kian Harratt'ın bir İngiliz turiste sandalyeyle saldırdığı anlar ortaya çıktı. Olay, Harratt ve arkadaşlarının bir grup kadın turiste saldırmasıyla başladı.

İngiliz tatilci Kyle Crawford, Harratt ve üç arkadaşının kadınlara kötü davranıp, havuzda onlara küçük toplar fırlattıklarını anlattı. Tartışma büyüyünce Harratt, havuz kenarında bir sandalyeyi kapıp bir kadına doğru fırlattı.

Kyle Crawford, "Dört adam vardı, kim olduklarını bilmiyorduk. Kadınlara kötü davranıyorlardı" dedi. Görüntülerde bir kadının kafasına sandalyenin çarptığı, başka bir erkeğin ise havuza düştüğü görülüyor. Başta Harratt'ın kim olduğu anlaşılamasa da, videoyu izledikten sonra kendisi olduğu ortaya çıktı.

Kyle ve arkadaşları, kadınların yanında durup onları korumaya çalıştı. Ancak Harratt ve ekibi buna sinirlenip kavgaya başladı. Kyle, "Biz kadınların arkasında durduk, onlar da sonunda arkadaşlarıma saldırmaya kalktı" diye anlattı.

Kavga sırasında Harratt ve arkadaşları sandalyeleri fırlatmaya başladı. İlk fırlatılan sandalye, taciz edilen kadınlardan birine çarptı. Kyle, "Sandalyeyi bana attılar, bana çarpınca havuza düştüm" dedi.

Kyle, saldırgan gruba "Ne yapıyorsunuz? Neden kadınlara vuruyorsunuz?" diye sorduğunu da ekledi.

Yaşananlar sonrası Harratt ve arkadaşlarının otelden çıkarıldığı öğrenildi. Kyle ve arkadaşları ise otel çalışanları tarafından kadınları korudukları için övgü aldı.

Kian Harratt, Oldham Athletic'te oynayan genç bir futbolcu. Geçtiğimiz haftalarda önemli bir maçta attığı golle dikkat çekmişti. Ancak şimdi tatilde çıkardığı bu kavga ile gündeme geldi.

İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı
İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı
İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı

İngiltere, 3-sayfa, Magazin, İspanya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
20:41
Katılan da var katılmayan da Necati Ateş’ten Barış Alper Yılmaz’a bonservis tahmini
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini
20:28
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı
20:13
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
20:04
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu
Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 15:02:59. #7.12#
SON DAKİKA: İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.